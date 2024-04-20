Можно ли победить диаспору? Можно, была бы политическая воля

Nikolia Vovchenko Вообще то там,как и в Японии,если полицейский получил взятку даже за 1 день до выхода на пенсию,то он вообще лишается государственной пенсии ...и потому там так нагло не берут взяток как у нас,но всё таки берут,т.к наши эмигранты всё равно их научили как...

Аудрюс Как поксзывает опыт, иностранные специалисты с юга, когда попадают на скамью подсудимых, просят переводчика... Это означает, что патент на работу в РФ был получен с нарушением российского законодательства! Может стоит и за это добавить статью в уголовный кодекс РФ?