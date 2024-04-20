КВАДРАТУРА КРУГА Ну так что? Есть у преступника национальность или всё-таки нет? Или лучше об этом не говорить? Буквально три недели назад я уже задавал этот вопрос.
Можно ли победить диаспору? Можно, была бы политическая воля
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Nikolia Vovchenko
Вообще то там,как и в Японии,если полицейский получил взятку даже за 1 день до выхода на пенсию,то он вообще лишается государственной пенсии ...и потому там так нагло не берут взяток как у нас,но всё таки берут,т.к наши эмигранты всё равно их научили как...
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1 час.
Аудрюс
Как поксзывает опыт, иностранные специалисты с юга, когда попадают на скамью подсудимых, просят переводчика... Это означает, что патент на работу в РФ был получен с нарушением российского законодательства! Может стоит и за это добавить статью в уголовный кодекс РФ?
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57 мин.
vagas Karlito
Это роспись в бессилии власти!)) Ну сажают тех кто не успел удрать! Разве это решение проблемы!? Завтра может опять пострадать русский человек у которого в планах жениться завести семью!)) Почему на своей земле мы должны оглядываться на всякую мразь заполонившую наши города! Ау господа" нехорошие"))Социализм то хаем, а в те времена о подобных делах даже понятий не имели!)) Кто следующий не угодит пришлым!? Все Америку копируем!?))
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20 мин.
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