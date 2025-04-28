Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Fialka
    я его до этого не смотрела, не знаю кому такое нравится, и вообще не надо было запускать в РоссиюИван Ургант верну...
  • Владимир Алтайцев
    Всё, опять все  подонки, никому  не  нужные  лезут в Россию - жрать-то хочется, а там, за  пределами России  их не ко...Иван Ургант верну...
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    ПШЛИ ВОН,МРАЗИ!!!Иван Ургант верну...

В Москве окончательно закрывается клуб, в котором прошла «голая вечеринка»

В Москве окончательно закрывается клуб, в котором прошла «голая вечеринка»

В эти выходные пройдут последние вечеринки в легендарном арт-центре «Мутабор». Заведение работало в здании шарикоподшипникового завода с 2019 года, а с марта прошлого года сменило название на «Клуб Арма».

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