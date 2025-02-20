Тревожность и апатия сопровождают поиск работы у россиян

Каждому четвертому россиянину эмоционально тяжело при поиске работы. Каждый третий испытывают повышенную тревожность, 19% чувствуют апатию, каждый пятый ощущает раздражительность и постоянно находится в плохом настроении.
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