В Тюменской области следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении процедуры банкротства

В Тюмени сотрудниками Следственного управления регионального УМВД во взаимодействии с РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность трех граждан России: генерального директора, брокера одной из местных организаций и индивидуального предпринимателя, подозреваемых в мошенничестве.