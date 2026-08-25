В Тюменской области следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при проведении процедуры банкротства

В Тюмени сотрудниками Следственного управления регионального УМВД во взаимодействии с РУФСБ России по Тюменской области пресечена противоправная деятельность трех граждан России: генерального директора, брокера одной из местных организаций и индивидуального предпринимателя, подозреваемых в мошенничестве.
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