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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о первом приезде на US Open в статусе чемпионки ТБШ: «Не чувствую себя другой. Я все та же Мирра»

Пятая ракетка мира Мирра Андреева поделилась настроем перед стартом US Open .  В первом круге она сыграет с Джанис Тьен.

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