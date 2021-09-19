«Пьянству – бой!», «минеральный секретарь» и коньяк в самоваре: судьба сухого закона в СССР

В 1925 году советское правительство отказывается от ведения антиалкогольной кампании, начатой еще в царские времена На полки магазинов постепенно возвращаются пиво, вино и водка, прозванная «рыковкой» по фамилии тогдашнего председателя совнаркома.
В 1925 году советское правительство отказывается от ведения антиалкогольной кампании, начатой еще в царские времена На полки магазинов постепенно возвращаются пиво, вино и водка, прозванная «рыковкой» по фамилии тогдашнего председателя совнаркома.
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