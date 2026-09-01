Перезагрузка в Бен-Гурионе: Управление аэропортов и Гистадрут договорились о сотрудничестве

В Управлении аэропортов Израиля завершился период напряженности: руководство ведомства, профсоюзный комитет и глава Гистадрута на совместной встрече с участием чиновников Минфина договорились о … .
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