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От гордости к обузе: европейская промышленность вновь снижает потребление газа, превращаясь в декорацию

От гордости к обузе: европейская промышленность вновь снижает потребление газа, превращаясь в декорацию

Потребление голубого топлива в ближайшие годы сократится, поскольку компании Старого Света продолжат бороться с более высокими затратами на энергоносители по сравнению с другими регионами мира, на фоне более слабой экономики Евросоюза.

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