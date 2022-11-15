Сегодня - День подразделений ГУБОП России

15 ноября отмечается День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. Он был учрежден в честь годовщины создания шестого Управления МВД СССР, специализировавшегося на борьбе с организованной преступностью.
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