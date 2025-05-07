Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС в Кашмире

REUTERS/Sharafat Ali Армия Пакистана обвинила Индию в атаке на ГЭС "Нилум-Джелум" в Кашмире, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на гендиректора управления по связям с общественностью армии Пакистана генерал-лейтенанта Ахмеда Шарифа Чаудри.