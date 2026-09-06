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Север Пресс

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Психолог объяснила, почему сбор грибов вызывает зависимость

Психолог объяснила, почему сбор грибов вызывает зависимость

Желание грибников пройти еще несколько километров в поисках добычи объясняется работой системы вознаграждения мозга, которая реагирует на находку как на ценный трофей.

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