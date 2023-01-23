Военное обозрение

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Глава Евросовета опять назвал ближайшие 2-3 недели боев на Украине «решающими»

Глава Евросовета опять назвал ближайшие 2-3 недели боев на Украине «решающими»

Ближайшие две или три недели боевых действий на Украине будут «решающими». Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель, слова которого приводит украинская пресса.

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