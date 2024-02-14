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Tochka Zрения

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Путин выразил сожаление тем фактом, что РФ не начала СВО на Украине раньше

Президент России Владимир Путин в своём интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что единственное, о чём можно сожалеть в плане начала Спецоперации, о том, что Россия не начала её раньше, так как “думала, что ведёт переговоры с порядочными людьми” Напомним, сегодня вечером было опубликовано интервью Владимира Путина Павлу Зарубину, где он прокомментировал свое недавнее интервью […] The post Путин выразил сожаление тем фактом, что РФ не начала СВО на Украине раньше first appeared on Tochka Zрения.

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