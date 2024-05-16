Что говорят медики о состоянии Фицо: украинские проклятия в адрес тяжелораненного словацкого политика

Фицо получил ранения во время заседания правительства в городе Гандлова. На него открыл стрельбу 71-летний писатель Юрай Цинтула, который является сторонником оппозиционной либеральной партии "Прогрессивная Словакия".
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