ЕС поступил глупо, поставив на победу Украины. Теперь его ждут унижения. А ведь в анекдоте про утконоса все сказано

© AP Photo / Michal DyjukСегодня 686 прочитали Стремление одержать "победу" над Россией не сулит ничего хорошего ЕС и его отношениям с будущей американской администрацией, пишет политолог Ливен в статье для RS.
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