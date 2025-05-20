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Эндокринолог Тананакина: Люди с низким уровнем витамина D чаще болеют

Эндокринолог Тананакина: Люди с низким уровнем витамина D чаще болеют

Нехватка солнечного витамина (витамина D) чревата развитием различных заболеваний. По словам врача-эндокринолога АО «Медицина» Наталии Тананакиной, функции витамина D завязаны на всей работе организма в целом.

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