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Пятый канал

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Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Собянин: абсолютное большинство москвичей голосуют онлайн на выборах в Госдуму

Большинство жителей Москвы, принявших участие в выборах депутатов Государственной думы, выбрали электронный формат голосования.

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