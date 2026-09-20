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ИА Регнум

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Четыре человека ранены при ударе ВСУ по автобусу, где погибла член УИК

Четыре человека ранены при ударе ВСУ по автобусу, где погибла член УИК

Четыре человека ранены при ударе украинского беспилотника по автобусу в Нижних Серогозах Херсонской области, где погибла член участковой избирательной комиссии Ольга Демьяненко.

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