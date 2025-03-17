В российском регионе полиция выехала на место убийства стада оленей

Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где неизвестные убили стадо оленей. Об этом сообщил представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии