В российском регионе полиция выехала на место убийства стада оленей

Правоохранители и охотовед выехали на место в Приморье, где неизвестные убили стадо оленей. Об этом сообщил представитель регионального министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов в беседе с РИА Новости.