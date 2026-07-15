3 российские установки, на которые записываются в очередь учёные со всего мира.

Чтобы поработать на хорошем научном приборе, мало быть умным — надо ещё выстоять очередь. Идет проверка генератора для АЭС «Козлодуй», Ленинград, 1984 год К трём российским установкам она уже выстраивается, причём в самом буквальном смысле: где-то это конкурс заявок, в котором желающих в разы больше, чем свободного времени, где-то — международные коллаборации из десятков институтов.
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