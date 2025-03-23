🏐Болеем за наших волейболистов Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ отправились на Первенство Волгоградской области по волейболу среди юношей 2011-2012 года.
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🏐Болеем за наших волейболистов Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ отправились на Первенство Волгоградской области по волейболу среди юношей 2011-2012 года.