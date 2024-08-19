В омской полиции рассказали, где нашлись дедушка с внуком, которые ушли за грибами и пропали. Грибники не взяли с собой телефоны, поэтому их поиск усложнился.
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В омской полиции рассказали, где нашлись дедушка с внуком, которые ушли за грибами и пропали. Грибники не взяли с собой телефоны, поэтому их поиск усложнился.