США и Австралия испытали новую гиперзвуковую ракету HACM

Zuma/TASS Военно-воздушные силы США совместно с Австралией провели первые летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты HACM.
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