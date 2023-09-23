Веселые новости «Сначала обезьяны произошли от африканцев и только потом от обезьян произошли европейцы», – сказал в ООН президент ЮАР Рамафоса и объявил «бремя чёрного человека».
«Ну что, сынку, помогли тебе твои пендосы?», – спросил Алиев у Пашиняна.
Комментарии
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Jamal Jhajiev
Откуда такие глубокие знание истории? Может это написано где то в горах Армении в близи озера Севан ???
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6 час.
Зоя Копань
Грибоедов пожертвовал жизнью, спасая евнуха от Паши, ему это не понравилось, этот евнух мог рассказать все его секреты..
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5 час.
Татьяна Ермолова
ПРЕДАЛ народ Армении, продал за "тридцать серебренников" - Пашинян , это ИУДА!!! Пусть народ армянский сам с ним разбирается, а не винит Россию за то, что ПАШИНЯН продал Карабах признав его ажербайджанским, это он подписывал документы!!! Это он президент Армении, а не Путин!
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1 час.
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