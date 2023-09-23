«Ну что, сынку, помогли тебе твои пендосы?», – спросил Алиев у Пашиняна. 

Откуда такие глубокие знание истории? Может это написано где то в горах Армении в близи озера Севан ???

Грибоедов пожертвовал жизнью, спасая евнуха от Паши, ему это не понравилось, этот евнух мог рассказать все его секреты..

Татьяна Ермолова

ПРЕДАЛ народ Армении, продал за "тридцать серебренников" - Пашинян , это ИУДА!!! Пусть народ армянский сам с ним разбирается, а не винит Россию за то, что ПАШИНЯН продал Карабах признав его ажербайджанским, это он подписывал документы!!! Это он президент Армении, а не Путин!