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Треть россиян выступают категорически против поездок с пересадками

Треть россиян выступают категорически против поездок с пересадками

Треть россиян (34%) категорически против поездок с возможными пересадками. Тем не менее 23% респондентов не против подобного формата, если стыковки проходят через интересные города, где можно увидеть что-то новое.

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