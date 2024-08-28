Треть россиян выступают категорически против поездок с пересадками

Треть россиян (34%) категорически против поездок с возможными пересадками. Тем не менее 23% респондентов не против подобного формата, если стыковки проходят через интересные города, где можно увидеть что-то новое.
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