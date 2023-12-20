Новый год и магнитные бури: что ждет землян с 30 декабря 2023 года по 5 января 2024 года Евгения КомароваВ последние дни текущего года нашу планету ожидают магнитные бури, которые могут повлиять на физическое и эмоциональное состояние человека.
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