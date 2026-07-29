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Новостройки в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде примут жильцов в августе

Новостройки в Лабытнанги, Муравленко и Салехарде примут жильцов в августе

В Лабытнанги, Муравленко и Салехарде завершили строительство трех многоквартирных домов. Застройщики уже получили заключения о соответствии объектов проектной документации и приступили к оформлению документов для ввода зданий в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

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