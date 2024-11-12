Астрологический прогноз: влияние Луны на знаки Зодиака

Астрологи предсказывают, что 12-13-е лунные сутки станут периодом очищения и прощения старых обид. Переход Луны из знака Овна в знак Тельца повлияет на внутренние духовные процессы, в том числе на эмоциональное состояние людей, рожденных под разными знаками Зодиака.