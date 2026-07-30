RT начинает приём заявок на международную премию имени Халеда аль-Хатыба — 2026 для военкоров

Телеканал RT открывает приём заявок на участие в Международной премии имени Халеда аль-Хатыба — 2026, которая вручается на протяжении девяти лет военным корреспондентам за лучшие новостные видеоматериалы из зоны боевых действий.
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