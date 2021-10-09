Жертвой ДТП в Сергиевом посаде стало три ребенка

В Сергиевом посаде произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в государственных структурах, в аварии погибло три ребенка, еще двое детей и один взрослый понесли травмы различной степени тяжести.