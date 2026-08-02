Переделанная Мона Лиза – творчество ли это?

Интересная история случилась на ниве дизайна. В Москве автор переработал в нейросети репродукции картины "Мона Лиза" и фотографии Статуи Свободы, прекратив их в работы "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином".
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