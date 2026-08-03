Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

14 018 подписчиков

Новым спикером парламента Армении стал соратник Пашиняна Рубен Рубинян

Новым спикером парламента Армении стал соратник Пашиняна Рубен Рубинян

Рубен Рубинян был единственным кандидатом на пост председателя Национального собрания. Альянс "Армения" отказался участвовать в голосовании, состоявшемся в понедельник, 3 августа 2026 года, а глава фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян объявил, что объединение проголосует против Рубиняна.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии