Новым спикером парламента Армении стал соратник Пашиняна Рубен Рубинян

Рубен Рубинян был единственным кандидатом на пост председателя Национального собрания. Альянс "Армения" отказался участвовать в голосовании, состоявшемся в понедельник, 3 августа 2026 года, а глава фракции "Сильная Армения" Нарек Карапетян объявил, что объединение проголосует против Рубиняна.