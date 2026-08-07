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Дивидендный реестр «Т-Технологий»: 7 августа — последний день покупки под выплаты за Q1 2026

Дивидендный реестр «Т-Технологий»: 7 августа — последний день покупки под выплаты за Q1 2026

Пятница, 7 августа 2026 года, стала заключительным днем для совершения сделок с акциями ПАО «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг») на Московской бирже с правом на получение дивидендов за первый квартал 2026 года в режиме торгов Т+1.

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