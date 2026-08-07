Дивидендный реестр «Т-Технологий»: 7 августа — последний день покупки под выплаты за Q1 2026

Пятница, 7 августа 2026 года, стала заключительным днем для совершения сделок с акциями ПАО «Т-Технологии» (ранее «ТКС Холдинг») на Московской бирже с правом на получение дивидендов за первый квартал 2026 года в режиме торгов Т+1.