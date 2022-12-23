Первая в Европе фабрика чипов TSMC может расположиться в немецком Дрездене

Руководство TSMC долгое время отказывалось прямо комментировать слухи о намерениях построить предприятие в Германии, но теперь издание Financial Times сообщает, что в начале следующего года делегация представителей этого тайваньского контрактного производителя чипов направится для переговоров в Дрезден, где в случае их успеха к 2024 году начнёт возводиться предприятие, способное выпускать 28-нм и 22-нм компоненты.