Мировое обозрение

150 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    Свершилось! теперь пшекам можно отключать газ, нефть! теперь пшеков-дипломатов можно выставить из страны и обьявить п...Сейм Польши призн...
  • Дмитрий Марченко
    в США есть не глупые аналитики, которые понимают что нужна передышка для запуска ВПК и последующего продолжения прокс...Меняющиеся цели А...
  • Дмитрий Марченко
    Чем отличается Макарон от Зеленького? есть важное отличие... ОДНО... первый говорит по-французски, второй - по-францу...Есть ли признаки ...

Первая в Европе фабрика чипов TSMC может расположиться в немецком Дрездене

Первая в Европе фабрика чипов TSMC может расположиться в немецком Дрездене

Руководство TSMC долгое время отказывалось прямо комментировать слухи о намерениях построить предприятие в Германии, но теперь издание Financial Times сообщает, что в начале следующего года делегация представителей этого тайваньского контрактного производителя чипов направится для переговоров в Дрезден, где в случае их успеха к 2024 году начнёт возводиться предприятие, способное выпускать 28-нм и 22-нм компоненты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх