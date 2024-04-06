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Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Граждане Таджикистана с пятницы, 5 апреля, не могут больше въезжать на территорию Турции без визы. Об этом со ссылкой на соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает официальный вестник Resmi Gazete.

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