Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана

Граждане Таджикистана с пятницы, 5 апреля, не могут больше въезжать на территорию Турции без визы. Об этом со ссылкой на соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщает официальный вестник Resmi Gazete.
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