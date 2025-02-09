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Daily Storm

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Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области

Танкер с мазутом сел на мель в Ленинградской области

Экипажу удалось выбраться на берегТанкер с мазутом сел на мель в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

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