Зачем Хрущев хотел лишить погон всех советских военных в 1962 году

Никита Сергеевич Хрущев прославился как руководитель, склонный к экстравагантным поступкам: это и известная всем выходка с ботинком, и стремление засадить все кукурузой, и так называемое второе раскулачивание, вынудившее крестьян отказываться от приусадебных участков, и оскорбления в адрес художников-авангардистов.