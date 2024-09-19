Зачем Хрущев хотел лишить погон всех советских военных в 1962 году

Никита Сергеевич Хрущев прославился как руководитель, склонный к экстравагантным поступкам: это и известная всем выходка с ботинком, и стремление засадить все кукурузой, и так называемое второе раскулачивание, вынудившее крестьян отказываться от приусадебных участков, и оскорбления в адрес художников-авангардистов.
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