Собянин: За год работы МСД вошел в тройку самых популярных магистралей Москвы

МСД улучшил транспортное обслуживание 5 млн человек Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что за год работы Московский скоростной диаметр вошел в тройку самых популярных магистралей столицы, им ежедневно пользуются порядка 400 тыс.