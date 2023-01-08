Аргументы недели

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Косачев: экс-глава Госдепа Райс признала, что в конфликте с РФ Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет

Косачев: экс-глава Госдепа Райс признала, что в конфликте с РФ Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет

Экс-глава Государственного департамента Соединенных Штатов Кондолиза Райс признала, что в конфликте с Российской Федерацией Украина, действуй она самостоятельно, шансов не имела и не имеет.

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