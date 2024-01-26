SHOT: жителя Владивостока захотели отправить на СВО за проукраинские лозунги

В Приморье рассматривают вопрос о направлении на СВО 27-летнего жителя Владивостока, который употребил алкоголь и начал выкрикивать антироссийские и проукраинские лозунги во время трансляции, сообщает Telegram-канал SHOT.
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