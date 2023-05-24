Федеральное агентство новостей №1

7 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • life style
    Пипец, что США сотворили с самой сильной экономикой Европы! Убрали конкурента и превратили  его в чихуахуаЭкономика Германи...
  • федор
    Уничтожить мразей и никакой пощады.Военный суд начне...
  • галина
    А толку! Одни слова.Прокуратура проси...

Аналитик Коростелев рассказал о главной опасности мессенджеров

Аналитик Коростелев рассказал о главной опасности мессенджеров

Аналитик Павел Коростелев высказал опасения относительно рисков, связанных с отправкой личных данных, информации о платежах и копий документов через мессенджеры.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх