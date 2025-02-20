Источник в Минобороны опроверг сообщения о подготовке ВСУ к прорыву в Брянскую область

МОСКВА, 20 февраля, ФедералПресс. Осведомленный источник, близкий к Минобороны России, опроверг информацию о возможной подготовке Вооруженных сил Украины к прорыву на территорию Курской и Брянской областей.
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