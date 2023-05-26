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Оперштаб региона опроверг информацию о падении обломков в еще одном районе Краснодара

Оперштаб региона опроверг информацию о падении обломков в еще одном районе Краснодара

В пятницу Оперативный штаб Кубани назвал ложной информацию о якобы еще одном случившемся происшествии в городе Краснодаре, где сегодня утром произошел взрыв на улице Морской.

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