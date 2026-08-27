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Пронедра

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Каким будет бабье лето 2026. Приметы о погоде по Ореховому Спасу

Каким будет бабье лето 2026. Приметы о погоде по Ореховому Спасу

В конце августа природа словно сама подводит черту под летом. Дни становятся короче, ночи прохладнее, в лесах созревают орехи, а первые признаки приближающейся осени начинают замечать даже те, кто далек от народных традиций.

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