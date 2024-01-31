В Удмуртии сотрудники полиции проводят для детей информационную кампанию по профилактике кибермошенничества

В сети центров цифрового образования детей «IT-куб» сотрудники специализированного отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике провели профилактическую лекцию для подростков на тему «Киберпреступления и способы противодействия им».