Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова родила вторую дочь. Об этом она сообщила в инстаграме. «Наши сердца полны любви С огромной радостью представляем вам нашу Глорию Габриэлу Мы невероятно счастливы, что все прошло хорошо и что мы наконец-то можем держать ее на руках Добро пожаловать в этот мир, наша малышка Мы безумно счастливы, что ты у нас есть », – написала бывшая спортсменка.