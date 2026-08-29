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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Габриэла Соукалова родила вторую дочь

Чешская биатлонистка Габриэла Соукалова родила вторую дочь.  Об этом она сообщила в инстаграме. «Наши сердца полны любви С огромной радостью представляем вам нашу Глорию Габриэлу Мы невероятно счастливы, что все прошло хорошо и что мы наконец-то можем держать ее на руках Добро пожаловать в этот мир, наша малышка Мы безумно счастливы, что ты у нас есть », – написала бывшая спортсменка.

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