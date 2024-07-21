Американский сенатор Ди Вэнс: США не стоит вмешиваться во все конфликты в мире

США не стоит пытаться принимать участие во всех мировых конфликтах. Об этом заявил американский сенатор и кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джей Ди Вэнс, пишет газета The Washington Post.
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