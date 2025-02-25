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Царьград

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Зарплата врачей в России выросла до 123 тыс. рублей к 2024 году

Зарплата врачей в России выросла до 123 тыс. рублей к 2024 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что средняя зарплата врачей в стране увеличилась с 80 тысяч рублей в 2019 году до 123 тысяч рублей в 2024 году.

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