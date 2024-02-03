Приморский округ получит более 14 миллионов рублей на благоустройство территорий

Деньги будут выделены в рамках осуществления инициативы «Комфортное Поморье». 13 миллионов округ получит из областного бюджетаФинансовая поддержка в 2024 году будет предоставлена шести выигравшим проектам: Ремонт улицы Большесельской в посёлке Уемский (дорога к детскому саду).