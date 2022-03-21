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Вблизи крымского посёлка Героевское уничтожат авиабомбу времён ВОВ

Вблизи крымского посёлка Героевское уничтожат авиабомбу времён ВОВ

В Керчи вблизи посёлка Героевское сотрудники специального морского отряда МЧС уничтожат авиабомбу времен Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент «Крым 24».

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